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АХЛ: Михаил Бердин одержал седьмую победу кряду, снова став первой звездой матча

АХЛ: Михаил Бердин одержал седьмую победу кряду, снова став первой звездой матча
Хоккей / АХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Манитоба Мус» победил «Белльвиль Сенаторз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу фарм-клуба «Виннипег Джетс».

Главным героем матча снова стал российский голкипер «Манитобы» Михаил Бердин. 21-летний голкипер парировал 38 бросков из 39, одержав седьмую победу кряду. В этих матчах воспитанник уфимского хоккея пропустил всего шесть шайб, справившись с 253 из 259 бросков и оформив два шат-аута.

АХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Беллевиль Сенаторз
Беллевиль
Окончен
1 : 2
Манитоба Мус
Виннипег
0:1 Тодд (Ногьер, D'Aoust) – 03:11'   0:2 Пуарье (Харкинс) – 14:55'   1:2 Шварц (Балцерс, Ярош) – 40:46'

В нынешнем сезоне голкипер системы «Виннипега» принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата АХЛ, в которых одержал 10 побед. В среднем за матч Михаил пропускает 2,37 шайбы и отражает 93,0% бросков.

В сезоне-2018/19 уроженец Уфы отразил 92,7% бросков в 23 матчах регулярного чемпионата АХЛ при коэффициенте надёжности 2,34.

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