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Минское «Динамо» перезаключило контракт с Сергеем Костицыным на новых условиях

Минское «Динамо» перезаключило контракт с Сергеем Костицыным на новых условиях
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» перезаключило контракт с Сергеем Костицыным на новых условиях до конца сезона, информирует пресс-служба белорусского клуба. Предыдущее соглашение нападающего с клубом расторгнуто по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне 32-летний Костицын не провёл ни одного матча, в последний раз появившись на льду 20 февраля 2019 года в матче с «Витязем». По окончании сезона-2018/19 хоккеист перенёс операцию на колене, после которой продолжает восстановление. В общей сложности Сергей Костицын провёл за «Динамо» 110 матчей в КХЛ, в которых забросил 10 шайб и сделал 36 результативных передач.

В минском «Динамо» отметили, что в клубе по-прежнему рассчитывает на Сергея и желает ему скорейшего возвращения в строй.

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