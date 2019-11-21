Экс-генменеджер «Торонто» Бурк: увольнение Бэбкока — провал всей организации

Бывший генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брайан Бурк прокомментировал отставку Майка Бэбкока с должности главного тренера.

«Я не могу сказать, что удивлён, но это грустный день для Бэбкока и его семьи, эти новости все обсуждают, его критикуют. Но я считаю, что настало время для перемен. У клуба уже был человек, которого они хотели сделать главным тренером, это Шелдон Киф.



Игроки «Торонто» тоже заслуживают большую порцию критики. Мне особенно запомнился матч с «Питтсбургом», когда они оставили на произвол судьбы своего молодого вратаря (Казимир Каскисуо пропустил шесть шайб. – Прим. «Чемпионата»). Такое просто непростительно, они не делают свою работу, не выкладываются и заслуживают порицания.



Слабый старт сезона для Бэбкока был предопределён – много новичков, травмы, сложный календарь. Увольнение тренера – это провал не только тренера, а всей организации, включая игроков и руководство. До этого сезона «Торонто» при Бэбкоке становилось лучше с каждым годом. Выходили в плей-офф, постепенно прогрессировали. Да, он не выиграл ни одной серии плей-офф, но я не собираюсь бросать в него камень. Люди будут говорить, что он не добился успеха здесь, но он сделал для команды много хорошего.

Теперь всё внимание переключается на Дубаса. Генеральный менеджер может позволить себе один раз уволить тренера, провернуть такое второй раз ему уже вряд ли позволят. Шелдон Киф выиграл Кубок Колдера с «Марлис». Да, у него была мощная команда, но я всё равно считаю, что он хороший тренер, он заслуживает шанса. Он принимает «Торонто» в сложной ситуации, но он заслуживает шанса. Думаю, он будет импровизировать и экспериментировать, в отличие от Бэбкока. Майк не любил перетряхивать звенья, сажать игроков, если те не справляются. С Кифом мы всё это увидим. Если кто-то не пашет, он не получит игровое время с этим тренером», — заявил Бурк.

