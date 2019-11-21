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Лучший снайпер «Адмирала» Вихарев забил после эффектного розыгрыша большинства

Лучший снайпер «Адмирала» Вихарев забил после эффектного розыгрыша большинства
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает магнитогорский «Металлург» (2:2, идёт третий период).

Счёт в матче открыл нападающий магнитогорского клуба Андрей Нестрашил. Хозяева отыгрались в начале второго периода усилиями Шона Лалонда. Вскоре шайба во второй раз влетела в ворота приморского клуба. Денис Паршин поразил ворота Юхо Олкинуоры при игре в большинстве, однако после видеопросмотра арбитрами было установлено, что Эрик О'Делл инициировал контракт с голкипером хозяев, в результате чего гол был отменён.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
3-й период
4 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Нестрашил (Антипин) – 17:48' (5x5)   1:1 Лалонд (Юнг, Вихарев) – 24:53' (5x4)   1:2 О'Делл (Мозякин, Расмуссен) – 33:28' (5x5)   2:2 Вихарев (Юнг, Бакош) – 38:38' (5x4)   2:3 Мозякин (О'Делл) – 40:14' (5x5)   3:3 Лалонд (Альмквист) – 41:43' (5x5)   3:4 Мозякин – 44:05' (5x5)   4:4 Вихарев – 45:16' (5x5)

На 34-й минуте О'Делл вывел уральский клуб вперёд, сыграв на добивании после броска Сергея Мозякина. Однако под занавес периода хозяевам удалось отыграться, реализовав большинство. Лучший снайпер «Адмирала» в нынешнем сезоне Денис Вихарев завершил точным броском красивую комбинацию с участием Мартина Бакоша и Маркуса Юнга.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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