Лучший снайпер «Адмирала» Вихарев забил после эффектного розыгрыша большинства

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает магнитогорский «Металлург» (2:2, идёт третий период).
Счёт в матче открыл нападающий магнитогорского клуба Андрей Нестрашил. Хозяева отыгрались в начале второго периода усилиями Шона Лалонда. Вскоре шайба во второй раз влетела в ворота приморского клуба. Денис Паршин поразил ворота Юхо Олкинуоры при игре в большинстве, однако после видеопросмотра арбитрами было установлено, что Эрик О'Делл инициировал контракт с голкипером хозяев, в результате чего гол был отменён.
На 34-й минуте О'Делл вывел уральский клуб вперёд, сыграв на добивании после броска Сергея Мозякина. Однако под занавес периода хозяевам удалось отыграться, реализовав большинство. Лучший снайпер «Адмирала» в нынешнем сезоне Денис Вихарев завершил точным броском красивую комбинацию с участием Мартина Бакоша и Маркуса Юнга.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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