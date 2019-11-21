Мозякин оформил дубль за четыре минуты. До этого он не забивал 12 матчей подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает магнитогорский «Металлург» (4:4, идёт третий период).

В третьем периоде дубль оформил форвард уральского клуба Сергей Мозякин. Опытному нападающему понадобилось четыре минуты, чтобы дважды переиграть Юхо Олкинуору. Примечательно, что до матча во Владивостоке 38-летний нападающий не забивал на протяжении 12 матчей кряду. В нынешнем сезоне на счету Сергея 18 (7+11) очков в 31 матче.

В составе приморского клуба дублями отметились в этом матче защитник Шон Лалонд и нападающий Денис Вихарев. В составе команды Ильи Воробьёва, помимо Мозякина, по разу отличились иностранные нападающие Андрей Нестрашил и Эрик О'Делл.