«Металлург» проиграл «Адмиралу», четырежды ведя в счёте в ходе матча

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал магнитогорский «Металлург». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу приморского клуба.

Счёт в матче открыл нападающий магнитогорского клуба Андрей Нестрашил. Хозяева отыгрались в начале второго периода усилиями Шона Лалонда. Вскоре шайба во второй раз влетела в ворота приморского клуба. Денис Паршин поразил ворота Юхо Олкинуоры при игре в большинстве, однако после видеопросмотра арбитрами было установлено, что Эрик О'Делл инициировал контракт с голкипером хозяев, в результате чего гол был отменён.

На 34-й минуте О'Делл вывел уральский клуб вперёд, сыграв на добивании после броска Сергея Мозякина. Однако под занавес периода хозяевам удалось отыграться, реализовав большинство. Лучший снайпер «Адмирала» в нынешнем сезоне Денис Вихарев завершил точным броском красивую комбинацию с участием Мартина Бакоша и Маркуса Юнга.

В третьем периоде дубль оформил Мозякин. Опытному нападающему понадобилось всего четыре минуты, чтобы дважды переиграть Олкинуору. Шайбы Мозякина разделили точные броски Лалонда и Вихарева. Таким образом, Шон и Денис также стали авторами дублей.

«Магнитка» четырежды вела в счёте в ходе матча, однако в итоге победа досталась «Адмиралу». Автором победной шайбы стал защитник «моряков» Александр Осипов. Ворота магнитогорского клуба защищал Станислав Галимов.