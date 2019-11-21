ЦСКА подтвердил переход Марио Кемпе. Контракт рассчитан на два сезона

Хоккейный клуб ЦСКА достиг договорённости о подписании контракта со шведским нападающим Марио Кемпе, информирует пресс-служба «армейского» клуба. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2020/21.

В нынешнем чемпионате НХЛ 31-летний Кемпе ни разу не сыграл за основную команду «Лос-Анджелес Кингз» и был выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта. В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности "+4". Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.



Ранее Кемпе выступал в Континентальной хоккейной лиге на протяжении трёх сезонов, защищая цвета подмосковного «Витязя».