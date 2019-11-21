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«Магнитка» потерпела три поражения кряду на Дальнем Востоке, не набрав очков

«Магнитка» потерпела три поражения кряду на Дальнем Востоке, не набрав очков
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал магнитогорский «Металлург». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу приморского клуба.

Команда Ильи Воробьёва провалила дальневосточную поездку. Последовательно уральцы потерпели поражения в матчах с «Куньлунь Ред Стар» (1:3), «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (4:5). В трёх матчах магнитогорский клуб не набрал ни одного очка, серьёзно ухудшив положение в Восточной конференции.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

В настоящий момент «Магнитка» занимает шестое место на Востоке с 33 очками в активе после 31 матча, деля позицию с «Нефтехимиком». При этом у команд, располагающихся с восьмого по 11-е место в конференции, от двух до четырёх матчей в запасе.

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