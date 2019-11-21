Профсоюз игроков НХЛ обжаловал дисквалификацию Бафлина в «Виннипеге»

Профсоюз игроков НХЛ подал жалобу в арбитраж от имени защитника Дастина Бафлина, чтобы оспорить его дисквалификацию в «Виннипег Джетс», сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Напомним, что «Джетс» де-юре отстранили Бафлина 21 сентября из-за неявки в тренировочный лагерь. Де-факто ему был предоставлен отпуск по личным обстоятельствам. Сообщалось, что он может завершить карьеру. Ранее стало известно, что 34-летний американец перенёс операцию в связи с травмой голеностопа. Ожидается, что он восстановится в следующем году.

Отметим, что игрок был дисквалифицирован без сохранения заработной платы. Если бы в начале сезона его признали неспособным играть из-за связанной с хоккеем травмы, он был бы помещён в список долгосрочно травмированных и продолжил бы получать зарплату. В нынешнем сезоне он должен заработать $ 8 млн.