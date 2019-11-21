И. Воробьёв: упрекнуть ребят не в чем, удача отвернулась от «Металлурга»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги выездного матча с «Адмиралом» (4:5). В ходе встречи «Магнитка» четырежды вела в счёте, но потерпела поражение.
«Хорошая игра была как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Упрекнуть ребят не в чем. Где-то, наверное, удача отвернулась от «Металлурга». Надо её возвращать через работу», — сказал Воробьёв на пресс-конференции после матча.
Команда Воробьёва провалила дальневосточную поездку. Последовательно уральцы потерпели поражения в матчах с «Куньлунь Ред Стар» (1:3), «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (4:5). В трёх матчах магнитогорский клуб не набрал ни одного очка, серьёзно ухудшив положение в турнирной таблице Восточной конференции.
- 21 ноября 2019
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