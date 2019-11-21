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Светлов — о матче с «Магниткой»: девять голов — это здорово!

Светлов — о матче с «Магниткой»: девять голов — это здорово!
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал победу со счётом 5:4 в домашнем матче с «Металлургом». «Магнитка» четырежды вела в счёте в ходе матча, однако в итоге победа досталась «Адмиралу». Автором победной шайбы стал защитник «моряков» Александр Осипов.

«Думаю, игра понравилась болельщикам. Девять голов — это здорово! Хоккей сегодня был весёлым, но я рад, что «Адмирал» победил. В целом доволен игрой, готовимся дальше.

Что говорил во время тайм-аута? Нам необходима была пауза в игре, чтобы внести небольшие коррективы и рассказать, как действовать на вбрасывании. Нормальная стандартная ситуация. Эмоции у команды захлёстывают, и порой не все игроки правильно соображают», — сказал Светлов на пресс-конференции после матча.

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