Светлов — о матче с «Магниткой»: девять голов — это здорово!
Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал победу со счётом 5:4 в домашнем матче с «Металлургом». «Магнитка» четырежды вела в счёте в ходе матча, однако в итоге победа досталась «Адмиралу». Автором победной шайбы стал защитник «моряков» Александр Осипов.
«Думаю, игра понравилась болельщикам. Девять голов — это здорово! Хоккей сегодня был весёлым, но я рад, что «Адмирал» победил. В целом доволен игрой, готовимся дальше.
Что говорил во время тайм-аута? Нам необходима была пауза в игре, чтобы внести небольшие коррективы и рассказать, как действовать на вбрасывании. Нормальная стандартная ситуация. Эмоции у команды захлёстывают, и порой не все игроки правильно соображают», — сказал Светлов на пресс-конференции после матча.
Иван Захарчук продолжит карьеру в «Адмирале»
- 21 ноября 2019
-
17:30
-
17:02
-
16:36
-
16:22
-
16:09
-
15:41
-
15:20
-
15:06
-
14:58
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:47
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:21
-
12:02
-
11:40
-
11:26
-
11:08
-
10:36
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
08:00
-
07:48
-
07:40
-
07:20
-
07:15
Партнерский контент