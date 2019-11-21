Хартли: положение внизу таблицы не соответствовало уровню «Автомобилиста»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Автомобилистом». Встреча состоится сегодня, 21 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



«Простуда и травмы случаются, ничего не поделаешь. Сегодня матч, и мы к нему готовимся. Нужно отдать должное нашим ребятам — они проделывают невероятный объём работы. За три предыдущих матча мы пропустили всего лишь три шайбы. Бобков, линия обороны, нападающие — все выкладываются и показывают настоящую командную игру.



Победу не одержать с помощью игроков, которых нет в составе. Нужно работать с теми, кто в строю, а эти парни стараются на славу. Посмотрите на наших защитников, они играют по 25, 30, 36 минут. Такое не часто встретишь в хоккее. Команде нужно находить пути к победе, и у неё это пока получается.



«Автомобилист» улучшил своё турнирное положение и набирает обороты. Для меня это не удивительно. Положение внизу турнирной таблицы никак не соответствовало уровню таланта и мастерства нашего соперника. Это ещё раз показывает нам, что команда — вещь очень хрупкая. Теряешь уверенность, и твои ворота словно становятся больше, а ворота противника, наоборот, становятся меньше. В составе «Автомобилиста» много ветеранов, опытных хоккеистов, они здорово обучены. Для меня это команда, против которой крайне непросто играть», — сказал Хартли в интервью клубному телевидению.

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