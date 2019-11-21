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Московское «Динамо» поместило Игоря Полыгалова в список травмированных

Московское «Динамо» поместило Игоря Полыгалова в список травмированных
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Игорь Полыгалов помещён в список травмированных, информирует официальный сайт бело-голубых. Срок восстановления — конец ноября.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 26 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На его счету семь заброшенных шайб и четыре результативные передачи при показателе полезности «+1» и восьми минутах штрафного времени.

До перехода в «Динамо» Полыгалов выступал в составе «Трактора», «Нефтехимика» и «Спартака». Всего в лиге провёл 593 матча и набрал 241 (122+119) очко при показателе полезности «-46».

Ранее «Динамо» сообщило, что нападающий Вячеслав Кулёмин выбыл до начала декабря, а защитник Сергей Бойков — до середины февраля.

Форвард «Динамо» Кулёмин выбыл до декабря, Бойков — до середины февраля
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