Московское «Динамо» поместило Игоря Полыгалова в список травмированных
Нападающий московского «Динамо» Игорь Полыгалов помещён в список травмированных, информирует официальный сайт бело-голубых. Срок восстановления — конец ноября.
В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 26 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На его счету семь заброшенных шайб и четыре результативные передачи при показателе полезности «+1» и восьми минутах штрафного времени.
До перехода в «Динамо» Полыгалов выступал в составе «Трактора», «Нефтехимика» и «Спартака». Всего в лиге провёл 593 матча и набрал 241 (122+119) очко при показателе полезности «-46».
Ранее «Динамо» сообщило, что нападающий Вячеслав Кулёмин выбыл до начала декабря, а защитник Сергей Бойков — до середины февраля.
Форвард «Динамо» Кулёмин выбыл до декабря, Бойков — до середины февраля
- 21 ноября 2019
-
17:30
-
17:02
-
16:36
-
16:22
-
16:09
-
15:41
-
15:20
-
15:06
-
14:58
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:47
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:21
-
12:02
-
11:40
-
11:26
-
11:08
-
10:36
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
08:00
-
07:48
-
07:40
-
07:20
-
07:15
Партнерский контент