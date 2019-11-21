«Спартак» — «Динамо» Мн: Херсли не попал в состав хозяев, Хохлачёв — в заявке

«Спартак» и минское «Динамо» опубликовали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Мытищах. Встреча состоится сегодня, 21 ноября, начало — в 19:30 мск.
В составе «Спартака» отсутствует защитник Патрик Херсли, в заявку включены нападающие Мартиньш Карсумс и Александр Хохлачёв, а также защитник Андрей Кутейкин.
«Спартак»:
Гудачек (Хомченко);
Виклунд — Кутейкин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Кокарев;
Никишин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;
Мусин, Тришин, Карсумс — Аркалов — Хохлачёв.
«Динамо» (Минск):
Тейлор (Карнаухов);
Евенко — Денисов, Спунер — Паре — Пулккинен;
Готовец — Ерёменко, А. Костицын — Ковыршин — Стефанович;
Знахаренко — Достанко, Павлович — Демков — Принс;
Крыскин, Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.
- 21 ноября 2019
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