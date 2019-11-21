«Спартак» — «Динамо» Мн: Херсли не попал в состав хозяев, Хохлачёв — в заявке

«Спартак» и минское «Динамо» опубликовали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Мытищах. Встреча состоится сегодня, 21 ноября, начало — в 19:30 мск.



В составе «Спартака» отсутствует защитник Патрик Херсли, в заявку включены нападающие Мартиньш Карсумс и Александр Хохлачёв, а также защитник Андрей Кутейкин.



«Спартак»:



Гудачек (Хомченко);

Виклунд — Кутейкин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Кокарев;

Никишин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;

Мусин, Тришин, Карсумс — Аркалов — Хохлачёв.

«Динамо» (Минск):



Тейлор (Карнаухов);

Евенко — Денисов, Спунер — Паре — Пулккинен;

Готовец — Ерёменко, А. Костицын — Ковыршин — Стефанович;

Знахаренко — Достанко, Павлович — Демков — Принс;

Крыскин, Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.

