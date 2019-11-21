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Бывший главный тренер «Локомотива» Мактавиш возглавит Канаду на Кубке Шпенглера

Бывший главный тренер «Локомотива» Мактавиш возглавит Канаду на Кубке Шпенглера
Хоккей / Прочие 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш будет руководить сборной Канады на Кубке Шпенглера. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналиста Даррен Дрегер.

В тренерский штаб Мактавиша войдут Пол Коффи и Миша Донсков.

Под руководством Мактавиша ярославский клуб провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал три победы и потерпел пять поражений. На момент увольнения североамериканского специалиста «железнодорожники» занимали предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

Кубок Шпенглера—2019 пройдёт с 26 по 31 декабря. Кроме сборной Канады в турнире примут участие швейцарский клуб «Амбри-Пиотта», чешский «Оцеларжи Тршинец» и уфимский «Салават Юлаев».

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