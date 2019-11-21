Костин: Тарасенко сказал: «Ничего особенного нет, в НХЛ выступают такие же люди»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин вспомнил, какие советы ему дали соотечественники перед дебютным матчем в НХЛ с «Анахайм Дакс».
«Утром, в день матча с «Дакс», мне позвонил Володя Тарасенко и дал наставление, чтобы я играл спокойнее. «Ничего особенного тут нет, такие же люди выступают в НХЛ». Немного успокоил. Ну и, конечно же, Ваня Барбашёв до матча и в его ходе постоянно мне подсказывал: «Давай, всё нормально будет».
Вообще все ребята в команде — не только русские — ко мне отнеслись дружелюбно. Американцы, канадцы тоже поддерживали. Было комфортно себя чувствовать в этой обстановке», — приводит слова Костина официальный сайт НХЛ.
20-летний Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером.
- 21 ноября 2019
-
20:24
-
20:01
-
19:32
-
19:19
-
19:12
-
18:51
-
18:43
-
18:04
-
17:30
-
17:02
-
16:36
-
16:22
-
16:09
-
15:41
-
15:20
-
15:06
-
14:58
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:47
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:21
-
12:02
-
11:40
-
11:26
-
11:08
-
10:36
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:30
-
09:12