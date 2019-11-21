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Костин: Тарасенко сказал: «Ничего особенного нет, в НХЛ выступают такие же люди»

Костин: Тарасенко сказал: «Ничего особенного нет, в НХЛ выступают такие же люди»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин вспомнил, какие советы ему дали соотечественники перед дебютным матчем в НХЛ с «Анахайм Дакс».

«Утром, в день матча с «Дакс», мне позвонил Володя Тарасенко и дал наставление, чтобы я играл спокойнее. «Ничего особенного тут нет, такие же люди выступают в НХЛ». Немного успокоил. Ну и, конечно же, Ваня Барбашёв до матча и в его ходе постоянно мне подсказывал: «Давай, всё нормально будет».

Вообще все ребята в команде — не только русские — ко мне отнеслись дружелюбно. Американцы, канадцы тоже поддерживали. Было комфортно себя чувствовать в этой обстановке», — приводит слова Костина официальный сайт НХЛ.

20-летний Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером.

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