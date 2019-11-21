Глава штаба сборной России забил гол в стиле Свечникова

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг опубликовал в социальных сетях видео своего шедеврального гола.



Ротенберг отправил шайбу в стиле нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова. Он отправился за ворота, поднял шайбу на крюк и переправил её в сетку.

«Играй, Роман, играй, — так мне всегда говорил мой тренер», — подписал видео Ротенберг.

Посмотреть видео гола можно в «инстаграме» Романа Ротенберга.



В конце октября Свечников подобным образом отправил шайбу в ворота «Калгари Флэймз» (2:1). В «твиттере» Национальной хоккейной лиги гол россиянина отметили как лучший момент игрового дня.



В нынешнем сезоне 19-летний Свечников провёл 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету 10 шайб и 13 результативных передач при показателе полезности «+7».