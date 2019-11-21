Нападающий «Авангарда» Широков не смог доиграть матч с «Автомобилистом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимает «Автомобилист». В ходе третьего периода гости ведут со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Нападающий «ястребов» Сергей Широков получил повреждение во втором периоде. Хоккеист омского клуба не сумел продолжить встречу и отправился в раздевалку. Широков — 10-й игрок «Авангарда», который попал в клубный лазарет.



В числе травмированных находятся вратарь Александр Судницин, защитники Алексей Емелин, Роман Манухов, Никита Пивцакин и Максим Чудинов, а также нападающие Денис Зернов, Роб Клинкхаммер, Артём Манукян и Валентин Пьянов.



В нынешнем сезоне Широков из-за травмы не принимал участия в матчах с 15 сентября по 22 октября.