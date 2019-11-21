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«Автомобилист» одолел «Авангард» и прервал трёхматчевую победную серию соперника

«Автомобилист» одолел «Авангард» и прервал трёхматчевую победную серию соперника
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей. «Авангард» прервал серию из трёх побед.

Гости открыли счёт на 8-й минуте матча после точного броска в исполнении Брукса Мэйсека и ушли на первый перерыв с минимальным преимуществом. Во втором игровом отрезке зрители заброшенных шайб не увидели. «Авангард» восстановил равновесие на 53-й минуте стараниями Сергея Шумакова, прервавшего безголевую серию из 15 матчей. Основное время завершилось вничью, а в овертайме победу гостям принёс Георгий Белоусов.

23 ноября «ястребы» проведут домашний матч с минским «Динамо», а команда Андрея Мартемьянова 24-го числа примет в Екатеринбурге ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Доус, Голышев) – 07:54' (5x5)   1:1 Шумаков (Кошелев) – 51:45' (5x5)   1:2 Белоусов (Дацюк) – 62:46' (3x3)
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