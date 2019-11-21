Хартли: за всю тренерскую карьеру не видел такого обвала травм, как в «Авангарде

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги домашнего матча с «Автомобилистом» (1:2 ОТ).



«Матч получился хорошим, интенсивным. Обе команды не давали друг другу много пространства. В принципе, соперники создали не много голевых моментов, много времени игра шла в нейтральной зоне. Соперник забросил первым, после чего немного подзакрылся. В третьем периоде мы сумели прибавить в энергии, сравняли счёт и перевели игру в овертайм. В дополнительное время обменялись опасными моментами. Мы не забили, но взяли одно важное очко.



Широков получил травму, ему пришлось покинуть лёд. Завтра он пройдёт обследование, после которого станет ясна степень серьёзность повреждения. Конечно, мы надеемся, что его повреждение незначительно.



Я не вижу никакой системы в череде травм. Широков просто упал на лёд, и, в принципе, все повреждения были получены в абсолютно разных ситуациях. За всю свою тренерскую карьеру, будь то Швейцария, НХЛ или другие международные турниры, я никогда не видел такого обвала травм. Мы ведём речь не только о травмах, но и о мелких повреждениях, с которыми столкнулись парни», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Нападающий «Авангарда» Широков не смог доиграть матч с «Автомобилистом»