Дацюк — о сборной России: будет гололёд в Москве — вызывайте, песочком посыплю

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк подвёл итоги выездного матча с «Авангардом» (2:1 ОТ).
«В овертайме, когда шайба у нас, конечно, всегда хочется забить. Когда у соперника — думаешь, как бы не пропустить. Всё просто.
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Выхожу на идеальный уровень? Идеальный — это шар. Здорово, что команда выигрывает, это самый большой плюс. У нас хорошее настроение, удаётся набирать очки. Мне всегда кажется, что могу играть намного лучше, но это не значит, что на самом деле могу. В игре у каждого своя задача и роль на определённый период. Главное — помогать команде, я об этом больше думал.
Команда была на последнем месте? Ну так я же вышел, вы же сами говорили об этом. Всё просто. Не знаю, почему так получилось. Может, чувствовали уверенность, а потом перестали забивать, и уверенность ушла. От этого было много ошибок, начали пропускать, и выдался период, где мы были вообще без побед, и эти игры проходили без шансов на победу.
Не сказал бы, что пропуск начала сезона помогает чувствовать себя свежим. Предсезонка ведь и создана для того, чтобы привыкнуть к партнёрам, покататься на льду. А так, приходится уже во время сезона наигрывать звенья и вклиниваться в строй. Это достаточно тяжело.
Закончил ли я со сборной? Ну хватит. Что вы меня уже здесь прямо так внаглую колете. Если будет гололёд в Москве — вызывайте, песочком посыплю всё», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 ноября 2019
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