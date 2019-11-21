Голышев: Шумаков — красавец, что забил. Жалко, что «Автомобилисту»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился эмоциями после матча с «Авангардом» (2:1 ОТ).
«Травма меня чуть-чуть подкосила, потихоньку втягиваюсь в сезон, сыграл вот уже 15 матчей где-то, работаю над собой. Я на верном пути, длинный сезон впереди, всё будет хорошо.
В овертайме в первую очередь нужно не пропустить. Играем «один в один», при возможности атакуем. Сегодня забили в овертайме, до этого пропустили в овертайме. Если есть момент, идём в атаку, если нет момента — терпим. Я сегодня не хотел рисковать в овертайме. Неоправданный риск не нужен, не хотелось терять шайбу. Мы искали момент, чтобы провести атаку.
Говорят, что у Дацюка уже нет скорости и он не тот? Ну, может, в плане скорости они и правы. Шучу. Я не обращаю на это внимания, и вообще ни разу такого не слышал. Павел — большой профессионал. Я много с ним общаюсь, просто смотришь на него, как он работает.
Шумаков два месяца не забивал? Мы вчера встретились с ним около дворца, поговорили, и он сказал, что последние 15 матчей у него не получаются. Не знал, что он два месяца уже не забивал. Красавец, что забил, но жалко, что нам. Хорошо, что мы выиграли», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 ноября 2019
-
23:23
-
23:16
-
22:55
-
22:49
-
22:44
-
22:39
-
22:33
-
22:03
-
21:56
-
21:55
-
21:41
-
21:21
-
21:14
-
20:55
-
20:24
-
20:01
-
19:32
-
19:19
-
19:12
-
18:51
-
18:43
-
18:04
-
17:30
-
17:02
-
16:36
-
16:22
-
16:09
-
15:41
-
15:20
-
15:06
-
14:58
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:47