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Голышев: Шумаков — красавец, что забил. Жалко, что «Автомобилисту»

Голышев: Шумаков — красавец, что забил. Жалко, что «Автомобилисту»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился эмоциями после матча с «Авангардом» (2:1 ОТ).

«Травма меня чуть-чуть подкосила, потихоньку втягиваюсь в сезон, сыграл вот уже 15 матчей где-то, работаю над собой. Я на верном пути, длинный сезон впереди, всё будет хорошо.

В овертайме в первую очередь нужно не пропустить. Играем «один в один», при возможности атакуем. Сегодня забили в овертайме, до этого пропустили в овертайме. Если есть момент, идём в атаку, если нет момента — терпим. Я сегодня не хотел рисковать в овертайме. Неоправданный риск не нужен, не хотелось терять шайбу. Мы искали момент, чтобы провести атаку.

Говорят, что у Дацюка уже нет скорости и он не тот? Ну, может, в плане скорости они и правы. Шучу. Я не обращаю на это внимания, и вообще ни разу такого не слышал. Павел — большой профессионал. Я много с ним общаюсь, просто смотришь на него, как он работает.

Шумаков два месяца не забивал? Мы вчера встретились с ним около дворца, поговорили, и он сказал, что последние 15 матчей у него не получаются. Не знал, что он два месяца уже не забивал. Красавец, что забил, но жалко, что нам. Хорошо, что мы выиграли», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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