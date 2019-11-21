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Вудкрофт: «Спартак» умело сыграл на неопытности минского «Динамо»

Вудкрофт: «Спартак» умело сыграл на неопытности минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги выездного матча со «Спартаком» (2:7).

«Мне понравился старт матча в нашем исполнении, особенно в первые 5–7 минут. Было ощущение, что сегодня мы готовы сражаться с соперником. Смогли реализовать большинство. Но потом, как это с нами часто бывает, мы нашли способ отдать преимущество в матче. Стали слишком рано принимать решения, проигрывать в единоборствах.

Во втором периоде просто перестали кататься. Перестали работать так, как необходимо это делать против команды, которая играла вчера. Тактически мы отдали нити игры сопернику, и он воспользовался этим. «Спартак» умело сыграл на нашей молодости и неопытности и смог реализовать моменты.

В третьем периоде всё было примерно так же. Мы быстро пропустили две шайбы в самом начале периода, что окончательно лишило нас веры. Очень разочаровывающий результат», — цитирует Вудкрофта официальный сайт минского клуба.

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