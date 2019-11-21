Знарок: качельный матч. До середины второго периода было непонятно, кто победит
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мнением о матча с минским «Динамо» (7:2).
«Два матча подряд играть, конечно, трудно. Но мы старались, я благодарен команде, что ребята выдержали. Но до середины второго периода было совершенно непонятно, кто победит. Игра была качельная. «Динамо» вообще очень неплохо играло, нам где-то повезло, но голы мы забили хорошие.
Очень хорошая атмосфера в Мытищах. Было приятно играть. Мы были тут как дома, гостиница рядом. У нас были комфортные условия.
Два гола Хохлачёв забил — значит, сыграл хорошо. Мартиньшу Карсумсу было сложнее, потому что он вышел впервые после болезни. Я думаю, что скоро он наберёт необходимую форму», — приводит слова Знарка официальный сайт «Спартака».
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