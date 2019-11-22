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2 очка Малкина не спали «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

2 очка Малкина не спали «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Барклейс-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Победную шайбу в овертайме забросил Брок Нельсон с передачи Мэтью Барзала. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 2 очка, забив гол и сделав результативную передачу.

Таким образом, «Айлендерс» одержал пятую победу подряд. «Питтсбург» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз». Матчи пройдут 24 и 23 ноября соответственно.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Гюнцель, Марино) – 01:04' (5x5)   1:1 Мейфилд (Барзал) – 15:12' (5x5)   1:2 Раст – 21:09' (5x5)   2:2 Бовиллье (Брассар, Пулок) – 31:38' (5x4)   3:2 Нельсон (Бовиллье, Барзал) – 55:08' (5x4)   3:3 Хёрнквист (Малкин, Дюмулен) – 59:30' (5x4)   4:3 Нельсон (Барзал) – 64:16' (3x3)
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