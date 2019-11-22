2 очка Малкина не спали «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Барклейс-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Победную шайбу в овертайме забросил Брок Нельсон с передачи Мэтью Барзала. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 2 очка, забив гол и сделав результативную передачу.

Таким образом, «Айлендерс» одержал пятую победу подряд. «Питтсбург» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз». Матчи пройдут 24 и 23 ноября соответственно.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ.