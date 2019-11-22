Раск совершил эффектный сейв, поймав шайбу после броска Родригеса. Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Голкипер «Бостона» Туукка Раск стал одним из главных героев матча. Финский вратарь парировал 36 из 38 бросков. В одном из эпизодов Раск совершил эффектный сейв, поймав шайбу после броска Эвана Родригеса. Форвард «клинков» бросал практически в пустой угол ворот «мишек», однако Раск успел выкинуть ловушку и поймать шайбу.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
В составе победителей дубль оформил Брэд Маршан. Автором победной шайбы стал его партнёр по звену Давид Пастрняк. За «Сэйбрз» отличились Расмус Ристолайнен и Брэндон Монтур.
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