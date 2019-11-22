«Айлендерс» установили клубный рекорд по серии с очками
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Барклейс-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Команда Барри Тротца одержала пятую победу кряду.
«Айлендерс» набрали очки в 16-м матче чемпионата НХЛ подряд, установив клубный рекорд. Ранее у «островитян» были три 15-матчевые серии с набранными очками: в сезоне-1978/79, 1980/81 и 1981/82, причём в последнем случае «Айлендерс» выиграли все 15 матчей.
Победную шайбу в овертайме забросил Брок Нельсон с передачи Мэтью Барзала. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал два очка, забив гол и сделав результативную передачу.
«Айлендерс» повторили клубный рекорд по серии с очками
- 22 ноября 2019
-
07:05
-
06:59
-
06:52
-
06:33
-
06:19
-
06:13
-
06:09
-
05:54
-
05:41
-
05:26
-
05:12
-
04:08
-
03:21
- 21 ноября 2019
-
23:55
-
23:23
-
23:16
-
22:55
-
22:49
-
22:44
-
22:39
-
22:33
-
22:03
-
21:56
-
21:55
-
21:41
-
21:21
-
21:14
-
20:55
-
20:24
-
20:01
-
19:32
-
19:19
-
19:12
-
18:51
-
18:43
Партнерский контент