«Айлендерс» установили клубный рекорд по серии с очками

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Барклейс-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Команда Барри Тротца одержала пятую победу кряду.

«Айлендерс» набрали очки в 16-м матче чемпионата НХЛ подряд, установив клубный рекорд. Ранее у «островитян» были три 15-матчевые серии с набранными очками: в сезоне-1978/79, 1980/81 и 1981/82, причём в последнем случае «Айлендерс» выиграли все 15 матчей.

Победную шайбу в овертайме забросил Брок Нельсон с передачи Мэтью Барзала. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал два очка, забив гол и сделав результативную передачу.