Гол Сергачёва помог «Тампе» победить «Чикаго». Василевский и Кучеров не сыграли

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «молний».

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте. Гол забил российский защитник Михаил Сергачёв, который реализовал большинство. Результативной передачей отметился Янни Гурд. Сергачёв забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне. Также в составе победителей отличились Энтони Чирелли, Брейден Пойнт и Седрик Пакетт, поразивший пустые ворота.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл матч в запасе, а нападающий Никита Кучеров не принял участие во встрече из-за травмы, полученной в предыдущем матче с «Сент-Луис Блюз».

В параллельном матче «Даллас Старз» нанёс поражение «Виннипег Джетс» — 5:3. Российские форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали.