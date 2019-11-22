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Гол Сергачёва помог «Тампе» победить «Чикаго». Василевский и Кучеров не сыграли

Гол Сергачёва помог «Тампе» победить «Чикаго». Василевский и Кучеров не сыграли
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «молний».

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте. Гол забил российский защитник Михаил Сергачёв, который реализовал большинство. Результативной передачей отметился Янни Гурд. Сергачёв забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне. Также в составе победителей отличились Энтони Чирелли, Брейден Пойнт и Седрик Пакетт, поразивший пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Сергачёв (Гурд, Марун) – 16:10' (5x4)   1:1 Сибрук (Саад, Тэйвз) – 48:27' (5x5)   1:2 Чирелли (Хедман, Киллорн) – 49:44' (5x5)   1:3 Пойнт (Палат) – 52:23' (5x5)   2:3 Строум (Шоу, Кейн) – 57:17' (5x5)   2:4 Пакетт (Чирелли, Киллорн) – 59:00' (en)

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл матч в запасе, а нападающий Никита Кучеров не принял участие во встрече из-за травмы, полученной в предыдущем матче с «Сент-Луис Блюз».

В параллельном матче «Даллас Старз» нанёс поражение «Виннипег Джетс» — 5:3. Российские форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Янмарк (Секера, Перри) – 27:37' (5x5)   2:0 Дикинсон (Федун, Перри) – 29:43' (5x5)   3:0 Факса (Перри) – 33:19' (5x5)   3:1 Коннор (Шайфли) – 33:58' (5x5)   3:2 Лайне – 48:35' (5x5)   3:3 Сбиза – 55:14' (5x5)   4:3 Бенн – 55:39' (5x5)   5:3 – 59:00'
Шенн: мой силовой приём на Кучерове был чистым. Надеюсь, что он в порядке
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