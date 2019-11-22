«Колорадо» уступил «Миннесоте», Ничушкин продлил безголевую серию до 91 матча

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 20 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1». Игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 91 матча. Форвард Владислав Каменев получил 6 минут и 19 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 17 минут и 11 секунд.

В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» разгромил «Калгари Флэймз» со счётом 5:0. Российские нападающие Клим Костин и Иван Барбашёв не отметились результативными действиями.

В другой встрече «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:3.