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«Колорадо» уступил «Миннесоте», Ничушкин продлил безголевую серию до 91 матча

«Колорадо» уступил «Миннесоте», Ничушкин продлил безголевую серию до 91 матча
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 20 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1». Игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 91 матча. Форвард Владислав Каменев получил 6 минут и 19 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 17 минут и 11 секунд.

В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» разгромил «Калгари Флэймз» со счётом 5:0. Российские нападающие Клим Костин и Иван Барбашёв не отметились результативными действиями.

В другой встрече «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Цуккарелло (Койву, Сутер) – 21:48' (5x4)   2:0 Гринвей (Канин, Эрикссон Эк) – 22:41' (5x5)   2:1 Макар (Маккиннон, Бураковски) – 34:19' (5x5)   2:2 Макар (Бураковски, Жирар) – 38:49' (5x5)   3:2 Цукер (Стаал, Сутер) – 49:58' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Сэнфорд (Томас) – 12:07' (5x5)   2:0 Сундквист (Сэнфорд) – 26:23' (5x5)   3:0 Перрон (Пьетранджело, Шенн) – 29:42' (5x4)   4:0 Сундквист (Сэнфорд) – 42:31' (5x5)   5:0 Данн (Томас, Сэнфорд) – 49:18' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Джохансен (Йози, Арвидссон) – 08:07' (5x5)   1:1 Петтерссон (Хьюз, Хорват) – 16:34' (5x4)   1:2 Грейовак (Эдлер, Ливо) – 18:34' (5x4)   2:2 Йернкрок (Гранлунд, Смит) – 24:56' (5x4)   2:3 Миллер (Бёзер, Петтерссон) – 27:07' (5x4)   2:4 Бёзер (Хьюз, Миллер) – 38:05' (5x4)   2:5 Хорват (Петтерссон, Хьюз) – 38:32' (5x4)   3:5 Дюшейн (Йернкрок, Гранлунд) – 48:31' (5x5)   3:6 Пирсон – 57:58' (en)
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