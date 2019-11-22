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За игроком «Питтсбурга» пришлось бежать в раздевалку после отмены удаления

За игроком «Питтсбурга» пришлось бежать в раздевалку после отмены удаления
Хоккей / НХЛ 0

Любопытный эпизод произошёл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ).

В середине встречи один из лайнсменов объявил форварду «пингвинов» Джареду Макканну, что тот удалён до конца матча. Макканн, приняв такой вердикт, отправился в раздевалку, где успел снять игровую форму и наплечники. Однако вскоре выяснилось, что штраф отменён и Макканн может продолжить игру.

Чтобы вернуть хоккеиста, в раздевалку пришлось бежать защитнику «Питтсбурга» Заку Тротману, который и сообщил одноклубнику, что тот имеет право на продолжение матча. Примечательно, что оба хоккеиста успели вернуться и выйти на лёд уже в следующей смене.

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