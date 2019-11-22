«Флорида» повторила достижение «Эдмонтона» 35-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Флорида Пантерз» переиграл «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу «пантер», уступавших в ходе встречи со счётом 0:4. Победу команде Джоэля Кенневилля в овертайме принёс гол защитника Аарона Экблада.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

«Флорида» стала второй командой в истории регулярных первенств НХЛ, сумевшей отыграть 4+ гола в двух матчах сезона. 12 ноября «пантеры» совершили аналогичный камбэк на выезде с «Бостон Брюинз» (5:4 Б).

В сезоне-1983/84 подобное дважды удалось совершить «Эдмонтон Ойлерз». В обоих случаях «нефтяники» обыграли «Ванкувер Кэнакс» — 10:7 и 5:4.