Овечкин стал изготовителем пиццы и доставил заказы по адресам. Видео
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в благотворительной программе. На один день игрок стал изготовителем пиццы и лично доставил заказы по адресам.
Отмечается, с каждой проданной пиццы компания пожертвует $ 1 благотворительный фонд Make-A-Wish Mid-Atlantic для помощи детям с тяжелыми заболеваниями.
Запись можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин провёл 24 матча, в которых набрал 25 очков, забив 15 голов и сделав 10 результативных передач.
Всего в НХЛ на счету российского форварда 1108 игр, в которых он забил 673 гола и сделал 563 результативные передачи.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Ванкувер Кэнакс».
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