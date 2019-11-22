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Овечкин стал изготовителем пиццы и доставил заказы по адресам. Видео

Овечкин стал изготовителем пиццы и доставил заказы по адресам. Видео
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в благотворительной программе. На один день игрок стал изготовителем пиццы и лично доставил заказы по адресам.

Отмечается, с каждой проданной пиццы компания пожертвует $ 1 благотворительный фонд Make-A-Wish Mid-Atlantic для помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

Запись можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин провёл 24 матча, в которых набрал 25 очков, забив 15 голов и сделав 10 результативных передач.

Всего в НХЛ на счету российского форварда 1108 игр, в которых он забил 673 гола и сделал 563 результативные передачи.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Ванкувер Кэнакс».

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