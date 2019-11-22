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Свечников набрал очки в 6 матчах кряду. Он третий бомбардир сезона среди россиян

Свечников набрал очки в 6 матчах кряду. Он третий бомбардир сезона среди россиян
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил одну шайбу. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей. 19-летний Свечников продлил результативную серию (4+5) до шести матчей. Всего в 22 матчах сезона на счету Свечникова 24 (10+14) балла.

Андрей занимает третье место в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди российских игроков. Свечников отстаёт на одно очко от лидеров зачёта — нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ
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