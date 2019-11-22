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Малкин набрал 1015-е очко и вышел на 84-е место в истории НХЛ, обогнав Лафонтена

Малкин набрал 1015-е очко и вышел на 84-е место в истории НХЛ, обогнав Лафонтена
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Барклейс-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал голевую передачу. 33-летний россиянин набрал 1015-е (395+620) очко в 863 матчах за карьеру в НХЛ и вышел на 84-е место в истории, превзойдя результат Пэта Лафонтена (1013).

83-ю позицию в списке бомбардиров занимает Дэйл Хантер – 1020 баллов. Рекордсмен – Уэйн Гретцки (2857). Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Российский форвард набрал 1236 (673+563) очков в 1108 матчах.

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