Главному тренеру «Торонто» после матча отдали шайбу с логотипом «Аризоны»
Новый главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:1). Этот матч стал для него дебютным на посту главного тренера «Мэйпл Лифс».
«Это был просто хоккейный матч. Игроки хорошо позаботились обо мне, я оценил это. После матча мне отдали шайбу, на которой был нанесён логотип «Аризоны». Это очень важно для меня и моей семьи. Моя свекровь отсюда, моя жена родом из Аризоны», — приводит слова Кифа журналист Марк Мастерс.
Видео можно посмотреть в "Твиттере".
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился двумя результативными передачами. «Торонто» прервал шестиматчевую серию поражений. В следующем матче «Торонто» встретится с «Колорадо Эвеланш».
Бэбкок уходит. Почему «Торонто» уволил самого дорогого тренера в истории НХЛ
Несколько лет назад Майк Бэбкок подарил «Лифс» надежду, но уходит, проиграв шесть матчей подряд.
- 22 ноября 2019
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:29
-
09:15
-
08:50
-
08:33
-
08:11
-
08:00
-
07:40
-
07:26
-
07:21
-
07:14
-
07:05
-
06:59
-
06:52
-
06:33
-
06:19
-
06:13
-
06:09
-
05:54
-
05:41
-
05:26
-
05:12
-
04:08
-
03:21
- 21 ноября 2019
-
23:55
-
23:23
-
23:16
-
22:55
-
22:49
-
22:44
-
22:39
-
22:33
-
22:03
Партнерский контент