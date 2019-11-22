Главному тренеру «Торонто» после матча отдали шайбу с логотипом «Аризоны»

Новый главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:1). Этот матч стал для него дебютным на посту главного тренера «Мэйпл Лифс».

«Это был просто хоккейный матч. Игроки хорошо позаботились обо мне, я оценил это. После матча мне отдали шайбу, на которой был нанесён логотип «Аризоны». Это очень важно для меня и моей семьи. Моя свекровь отсюда, моя жена родом из Аризоны», — приводит слова Кифа журналист Марк Мастерс.

Видео можно посмотреть в "Твиттере".

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился двумя результативными передачами. «Торонто» прервал шестиматчевую серию поражений. В следующем матче «Торонто» встретится с «Колорадо Эвеланш».