Лебрюн: после увольнения Бэбкока у «Торонто» закончились оправдания

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал отставку главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Майка Бэбкока.



«Для Бэбкока это увольнение — болезненный момент, но он не будет прятаться. Примечательно, что Бэбкок был нанят в «Торонто» даже не генеральным менеджером, а президентом клуба Брэнданом Шэнахэном и, как говорит сам Майк, совладельцем Ларри Тененбаумом. Услуги Бэбкока пользовались тогда высоким спросом, «Баффало» предлагал много денег, и это предложение Майк почти принял. У Бэбкока контракт ещё на три сезона, и это гарантированные деньги.



Что дальше? Я чувствую, что он не спешит. Пока он распаковывает чемоданы, охотится и катается на лыжах. Финансовой необходимости тренировать у него нет — он уже заработал достаточно. Но страсть к тренерской работе может оказаться сильнее. «Листья» пытаются спасти свой сезон этим увольнением, и теперь всё внимание падает на генменеджера Кайла Дубаса.



Изменения на тренерском мостике могут помочь — примеры Майка Салливана, Дэрилла Саттера и Крейга Берюбе это подтверждают. Если в раздевалке «Мэйпл Лифс» были игроки, которые ждали увольнения Бэбкока, то их желание исполнилось. Но теперь у «Торонто» закончились все оправдания», — приводит слова Лебрюна The Athletic.

Бэбкок уходит. Почему «Торонто» уволил самого дорогого тренера в истории НХЛ Несколько лет назад Майк Бэбкок подарил «Лифс» надежду, но уходит, проиграв шесть матчей подряд.