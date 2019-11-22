The Hockey News: Панарин — лучший игрок «Рейнджерс» в первой четверти сезона

Портал Hockey News составил список лучших игроков команд Национальной хоккейной лиги по итогам первой четверти сезона.
Самым ценным хоккеистом «Нью-Йорк Рейнджерс» назван нападающий Артемий Панарин. В сезоне-2019/20 28-летний россиянин забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач в 19 матчах регулярного чемпионата. Форвард забросил пять шайб в большинстве и заработал показатель полезности «+9»
«Рейнджерс» набрали чуть больше 50 процентов очков, однако Панарин доказывает, что по праву заслужил многомиллионный контракт в межсезонье. У россиянина самое большое игровое время в команде, за исключением защитника Трубы. 11 голов и 25 очков — лучший результат в команде», — сообщается в статье.
В межсезонье Панарин заключил с «синерубашечниками» семилетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн.
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