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The Hockey News: Панарин — лучший игрок «Рейнджерс» в первой четверти сезона

The Hockey News: Панарин — лучший игрок «Рейнджерс» в первой четверти сезона
Хоккей / НХЛ 0

Портал Hockey News составил список лучших игроков команд Национальной хоккейной лиги по итогам первой четверти сезона.

Самым ценным хоккеистом «Нью-Йорк Рейнджерс» назван нападающий Артемий Панарин. В сезоне-2019/20 28-летний россиянин забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач в 19 матчах регулярного чемпионата. Форвард забросил пять шайб в большинстве и заработал показатель полезности «+9»

«Рейнджерс» набрали чуть больше 50 процентов очков, однако Панарин доказывает, что по праву заслужил многомиллионный контракт в межсезонье. У россиянина самое большое игровое время в команде, за исключением защитника Трубы. 11 голов и 25 очков — лучший результат в команде», — сообщается в статье.

В межсезонье Панарин заключил с «синерубашечниками» семилетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн.

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