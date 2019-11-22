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Сергачёв — о первом голе в сезоне: главное, что я помог команде

Сергачёв — о первом голе в сезоне: главное, что я помог команде
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2), в котором ему удалось отметиться первым результативным броском в сезоне.

«Приятно попасть в протокол и отличиться в большинстве. Но самое главное, что таким образом удалось помочь команде. Дело не в личной статистике, а в ребятах и команде», — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету Сергачёва 10 очков. За 19 матчей он отметился голом и сделал девять результативных передач. Всего в НХЛ Сергачёв провёл 177 матчей, в которых набрал 82 (16+66) очка.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл матч в запасе, а нападающий Никита Кучеров не принял участия во встрече из-за травмы, полученной в предыдущем матче с «Сент-Луис Блюз».

Сергачёв забил первый гол в сезоне НХЛ. Видео
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