Сергачёв — о первом голе в сезоне: главное, что я помог команде

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2), в котором ему удалось отметиться первым результативным броском в сезоне.



«Приятно попасть в протокол и отличиться в большинстве. Но самое главное, что таким образом удалось помочь команде. Дело не в личной статистике, а в ребятах и команде», — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне на счету Сергачёва 10 очков. За 19 матчей он отметился голом и сделал девять результативных передач. Всего в НХЛ Сергачёв провёл 177 матчей, в которых набрал 82 (16+66) очка.



Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл матч в запасе, а нападающий Никита Кучеров не принял участия во встрече из-за травмы, полученной в предыдущем матче с «Сент-Луис Блюз».

Сергачёв забил первый гол в сезоне НХЛ. Видео