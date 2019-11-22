Сергачёв — о первом голе в сезоне: главное, что я помог команде

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2), в котором ему удалось отметиться первым результативным броском в сезоне.
«Приятно попасть в протокол и отличиться в большинстве. Но самое главное, что таким образом удалось помочь команде. Дело не в личной статистике, а в ребятах и команде», — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне на счету Сергачёва 10 очков. За 19 матчей он отметился голом и сделал девять результативных передач. Всего в НХЛ Сергачёв провёл 177 матчей, в которых набрал 82 (16+66) очка.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл матч в запасе, а нападающий Никита Кучеров не принял участия во встрече из-за травмы, полученной в предыдущем матче с «Сент-Луис Блюз».
- 22 ноября 2019
-
12:14
-
12:00
-
11:51
-
11:19
-
11:02
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:29
-
09:15
-
08:50
-
08:33
-
08:11
-
08:00
-
07:40
-
07:26
-
07:21
-
07:14
-
07:05
-
06:59
-
06:52
-
06:33
-
06:19
-
06:13
-
06:09
-
05:54
-
05:41
-
05:26
-
05:12
-
04:08
-
03:21
- 21 ноября 2019
-
23:55
-
23:23
-
23:16