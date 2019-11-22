Пастрняк первым в сезоне забросил 20 шайб, Овечкин отстаёт на пять голов

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (3:2).



Таблица снайперов регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20



Чешский форвард стал первым хоккеистом, кому удалось забросить 20 шайб в сезоне. Для этого ему потребовалось провести 22 матча в регулярном чемпионате.



Второе место в списке снайперов лиги делят два хоккеиста «Эдмонтон Ойлерз» — канадец Коннор Макдэвид и немец Леон Драйзайтль. Каждый из них забросил по 16 шайб.



Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отстаёт от Пастрняка на пять голов, при этом россиянин провёл на два матча больше. По 15 заброшенных шайб также на счету нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.



Второе место по числу голов среди российских хоккеистов занимает нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — на его счету 11 результативных бросков.

На пути к рекорду Гретцки. Скоро Овечкин начнёт обходить главных легенд НХЛ Близок тот день, когда россиянин войдёт в десятку лучших снайперов в истории лиги. Селянне, Лемье и Айзерман готовы подвинуться.