Пашков: Крикунов изменил тактику. Такое «Динамо» может бороться за финал Запада

Олимпийский чемпион Александр Пашков после возложения цветов к памятнику Аркадия Чернышёва в день рождения московского «Динамо» поделился мнением о перспективах бело-голубых в нынешнем сезоне.



«В такой день говорить что-либо о клубе излишне. «Динамо» оставило такой след в истории, что сказать что-то новое уже невозможно. Если говорить о сегодняшнем дне, то команда выглядит неплохо, прогрессирует и готова сделать следующий шаг к большим победам в КХЛ.



В нынешнем сезоне можно бороться. Это показывает весь чемпионат, в котором безусловно изменилось соотношение сил. Возможно, на это повлияли правила, а может быть, поднялся и общий средний уровень в лиге. Думаю, что уровень действительно поднялся, потому что борьба обострилась. И в этой борьбе «Динамо» выглядит неплохо.



Крикунов прежде всего изменил тактику на соответствующую канадским площадкам. Вне всяких сомнений, он обладает способностью правильно подготовить команду в физическом смысле. У «Динамо» всегда есть запас сил. Нет длительных провалов в чемпионате, которые были бы вызваны спадом физической формы. Команда идёт довольно ровно и по существу лидирует в чемпионате, отставая всего на несколько очков от первого места.



Перспективы хорошие, в кубковой серии, правда, будет сложнее. Но я, пожалуй, даже изменю свой прогноз на сезон. Такое «Динамо» может побороться и за финал Западной конференции. В начале сезона такого сказать было нельзя, исходя из состояния команды. Сейчас я вижу, что состояние команды меняется в лучшую сторону.



Я бы не стал оценивать игру Бочарова в формате «нравится — не нравится». Без сомнений, он прогрессирует в сравнении даже с прошлым сезоном. Мне кажется, ему немного не хватает тренерского доверия, потому что ещё не решён вопрос, кто всё-таки первый номер — Бочаров или Ерёменко. Как только этот вопрос закроется, Бочаров будет выглядеть ещё лучше», — передаёт слова Пашкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

КХЛ меняется в лучшую сторону. Ещё год назад в это было трудно поверить Наша лига мощно добавила в непредсказуемости и спортивной конкуренции. Таблицы и сравнения.