Представители фарм-клуба «Динамо» Мн признались в проведении договорного матча

Центральным аппаратом следственного комитета (СК) Беларуси совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт оказания противоправного влияния на результаты матча чемпионата Республики Беларусь по хоккею «Динамо-Молодечно» — «Могилев», состоявшегося 12 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба СК.
В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В рамках расследования получены объективные данные об их причастности к совершению противоправных действий. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер.
В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления.
- 22 ноября 2019
-
13:48
-
13:30
-
13:20
-
13:01
-
12:35
-
12:14
-
12:00
-
11:51
-
11:19
-
11:02
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:29
-
09:15
-
08:50
-
08:33
-
08:11
-
08:00
-
07:40
-
07:26
-
07:21
-
07:14
-
07:05
-
06:59
-
06:52
-
06:33
-
06:19
-
06:13
-
06:09
-
05:54
-
05:41
-
05:26
-
05:12