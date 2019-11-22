Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Представители фарм-клуба «Динамо» Мн признались в проведении договорного матча

Представители фарм-клуба «Динамо» Мн признались в проведении договорного матча
Хоккей / Прочие 0

Центральным аппаратом следственного комитета (СК) Беларуси совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт оказания противоправного влияния на результаты матча чемпионата Республики Беларусь по хоккею «Динамо-Молодечно» — «Могилев», состоявшегося 12 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В рамках расследования получены объективные данные об их причастности к совершению противоправных действий. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019