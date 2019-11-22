Представители фарм-клуба «Динамо» Мн признались в проведении договорного матча

Центральным аппаратом следственного комитета (СК) Беларуси совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт оказания противоправного влияния на результаты матча чемпионата Республики Беларусь по хоккею «Динамо-Молодечно» — «Могилев», состоявшегося 12 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба СК.



В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.



В рамках расследования получены объективные данные об их причастности к совершению противоправных действий. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер.



В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления.

