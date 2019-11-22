Ветераны московского «Динамо» почтили память Чернышёва в день 73-летия клуба

Ветераны и болельщики московского «Динамо» в день 73-летия клуба почтили память великого тренера Аркадия Чернышёва.
Участники мероприятия сегодня, 22 ноября, возложили цветы к могиле прославленного тренера на Ваганьковском кладбище. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов, среди присутствующих были Александр Пашков, Александр Мальцев, Сергей Петренко. Василий Первухин, Михаил Татаринов, Александр Филиппов, Станислав Петухов и многие другие.
Фото можно посмотреть в «твиттере» московского «Динамо».
Чернышёв руководил «Динамо» на протяжении 28 лет подряд (1946-1974), что является абсолютным рекордом в истории отечественного хоккея. За это время бело-голубые дважды (1947, 1954) становились чемпионами СССР, девять раз выигрывали серебряные медали и ещё 13 раз завоёвывали бронзовые медали.
- 22 ноября 2019
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