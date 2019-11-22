«Салават Юлаев» — «Амур»: Маннинен вернулся в состав хозяев

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Уфе состоится сегодня, 22 ноября, начало матча — в 17:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
В состав хозяев вернулся финский форвард Сакари Маннинен, пропускавший прошлый матч из-за повреждения.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен— Майоров;
Семёнов — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Солодухин — Хохряков— Картаев, Амиров.
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Йордан — Витасек, Голубев— Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Камалов — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Корягин— Игнатович, Лазарев — Рассказов — Руденков;
Александров, Капитуров— Кацуба — Язьков.
- 22 ноября 2019
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