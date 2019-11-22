НХЛ может провести международный турнир в 2021 году. Это будет не Кубок мира

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил о возможном проведении международного турнира в 2021 году. При этом функционер уточнил, что речь не идёт о проведении Кубка мира.

«Идёт обсуждение международного мероприятия зимой 2021 года. Пока мы ещё не пришли к заключению, что именно мы хотим сделать и что мы должны сделать с точки зрения бизнеса. У нас есть несколько идей, но пока я не могу с ними поделиться.

Это точно не будет выглядеть как традиционный Кубок мира, потому что у нас нет времени, чтобы организовать традиционный КМ. Даже если это будет турнир сборных, маловероятно, что мы назовём его Кубком мира. Сейчас идёт активное обсуждение, в скором времени мы примем решение», — сказал Дэйли в подкасте Two Man Advantage.