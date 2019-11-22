НХЛ может провести международный турнир в 2021 году. Это будет не Кубок мира
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил о возможном проведении международного турнира в 2021 году. При этом функционер уточнил, что речь не идёт о проведении Кубка мира.
«Идёт обсуждение международного мероприятия зимой 2021 года. Пока мы ещё не пришли к заключению, что именно мы хотим сделать и что мы должны сделать с точки зрения бизнеса. У нас есть несколько идей, но пока я не могу с ними поделиться.
Это точно не будет выглядеть как традиционный Кубок мира, потому что у нас нет времени, чтобы организовать традиционный КМ. Даже если это будет турнир сборных, маловероятно, что мы назовём его Кубком мира. Сейчас идёт активное обсуждение, в скором времени мы примем решение», — сказал Дэйли в подкасте Two Man Advantage.
НХЛ выкинула Кубок мира на свалку. Там ему и место
Теперь вся надежда на Олимпиаду.
- 22 ноября 2019
-
18:04
-
17:56
-
17:49
-
17:24
-
17:20
-
17:06
-
17:00
-
16:55
-
16:45
-
16:20
-
16:00
-
15:45
-
15:34
-
15:06
-
14:40
-
14:08
-
14:01
-
13:48
-
13:30
-
13:20
-
13:01
-
12:35
-
12:14
-
12:00
-
11:51
-
11:19
-
11:02
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:29
-
09:15
-
08:50
-
08:33
Партнерский контент