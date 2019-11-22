Новичок «Ак Барса» Дыняк набрал два очка в дебютном периоде в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимает «Ак Барс». В ходе первого периода команда Дмитрия Квартальнова впереди со счётом 3:0.

Новичок «Ак Барса» Никита Дыняк сначала сделал результативную передачу, а затем и забросил шайбу. Для 22-летнего форварда этот матч является дебютным в лиге. После шайбы Дыняка тренерский штаб «Барыса» произвёл замену голкипера — Эдди Паскуале уступил место в воротах Хенрику Карлссону.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Дыняк родился 6 августа 1997 года в Санкт-Петербурге, воспитанник СКА. На профессиональном уровне выступал за МХК «Динамо» и «Динамо» (оба – Санкт-Петербург). В общей сложности за карьеру в ВХЛ 22-летний нападающий провёл 80 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 16 результативных передач.