Новичок «Ак Барса» Дыняк набрал два очка в дебютном периоде в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимает «Ак Барс». В ходе первого периода команда Дмитрия Квартальнова впереди со счётом 3:0.
Новичок «Ак Барса» Никита Дыняк сначала сделал результативную передачу, а затем и забросил шайбу. Для 22-летнего форварда этот матч является дебютным в лиге. После шайбы Дыняка тренерский штаб «Барыса» произвёл замену голкипера — Эдди Паскуале уступил место в воротах Хенрику Карлссону.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Дыняк родился 6 августа 1997 года в Санкт-Петербурге, воспитанник СКА. На профессиональном уровне выступал за МХК «Динамо» и «Динамо» (оба – Санкт-Петербург). В общей сложности за карьеру в ВХЛ 22-летний нападающий провёл 80 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 16 результативных передач.
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