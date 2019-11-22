Нападающий Никита Коростелёв продолжит карьеру в системе ЦСКА

ЦСКА заключил однолетний двусторонний контракт с нападающим Никитой Коростелёвым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Коростелёв перебрался в фарм-клуб «Коламбус Блю Джекетс» в сентябре 2018 года. 22-летний хоккеист является воспитанником ЦСКА. С 14 лет Никита выступал в Северной Америке, в том числе за клубы «Сарния Стинг» (ОХЛ), «Питерборо Пэйтс» (ОХЛ) и «Лаваль Рокет» (АХЛ). На этой неделе контракт с Коростелёвым был расторгнут.

До перехода в «Кливленд Монстерс» в сезоне-2017/18 сыграл 64 матча в регулярном первенстве юниорской лиги Онтарио и набрал 75 (30+45) очков при показателе полезности «-23». После завершения «регулярки» ОХЛ форвард дебютировал в АХЛ. Защищая цвета клуба «Лаваль Рокет», забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-8» и двух минутах штрафного времени.

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