Нападающий Никита Коростелёв продолжит карьеру в системе ЦСКА

ЦСКА заключил однолетний двусторонний контракт с нападающим Никитой Коростелёвым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Коростелёв перебрался в фарм-клуб «Коламбус Блю Джекетс» в сентябре 2018 года. 22-летний хоккеист является воспитанником ЦСКА. С 14 лет Никита выступал в Северной Америке, в том числе за клубы «Сарния Стинг» (ОХЛ), «Питерборо Пэйтс» (ОХЛ) и «Лаваль Рокет» (АХЛ). На этой неделе контракт с Коростелёвым был расторгнут.
До перехода в «Кливленд Монстерс» в сезоне-2017/18 сыграл 64 матча в регулярном первенстве юниорской лиги Онтарио и набрал 75 (30+45) очков при показателе полезности «-23». После завершения «регулярки» ОХЛ форвард дебютировал в АХЛ. Защищая цвета клуба «Лаваль Рокет», забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-8» и двух минутах штрафного времени.
- 22 ноября 2019
-
18:04
-
17:56
-
17:49
-
17:24
-
17:20
-
17:06
-
17:00
-
16:55
-
16:45
-
16:20
-
16:00
-
15:45
-
15:34
-
15:06
-
14:40
-
14:08
-
14:01
-
13:48
-
13:30
-
13:20
-
13:01
-
12:35
-
12:14
-
12:00
-
11:51
-
11:19
-
11:02
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:29
-
09:15
-
08:50
-
08:33