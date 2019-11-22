Фокс: у Панарина уникальный стиль игры. Он левый крайний, но делает что хочет

Защитник-новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс прокомментировал вклад в игру команды российского нападающего Артемия Панарина. Оба хоккеиста пополнили состав «синерубашечников» в межсезонье.

«У меня был приятель в Коламбусе, который говорил мне: «Просто подожди того момента, когда увидишь Артемия. Тогда ты сам всё поймёшь». У него просто уникальный стиль. Он вроде как левый крайний, но делает то, что хочет. Кроме того он может жёстко и цепко играть в обороне.

Парень очень динамичен в нападении, но играет по всей площадке. Это всем даёт понять, что если уж он способен отрабатывать в своей зоне, то все остальные и подавно должны нести на себе эту ответственность», — приводит слова Фокса USA Today.

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