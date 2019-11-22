Шрёдер отметил победный гол в матче с «Сибирью» отжиманием на льду

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала «Торпедо». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу нижегородского клуба. Хозяева потерпели шестое поражения кряду.
Автором победной шайбы стал нападающий нижегородского клуба Джордан Шрёдер. Форвард отметил гол оригинальным образом — отжиманием на льду.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
В первом периоде шайб заброшено не было, и счёт в матче был открыт только на 32-й минуте. Нападающий «Сибири» Никита Михайлов переиграл Андерса Линдбека, воспользовавшись точными передачами Александра Торченюка и Евгения Чесалина. Нижегородцы переломили ход встречи, сумев отыграться усилиями Чарльза Дженовея. Автором победной шайбы стал Шрёдер. Шайбы легионеров гостей разделили 188 секунд. Итог встречи подвели шайбы Куинтона Хаудена и Михаила Варнакова, поразившего пустые ворота.
- 22 ноября 2019
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