Шрёдер отметил победный гол в матче с «Сибирью» отжиманием на льду

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала «Торпедо». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу нижегородского клуба. Хозяева потерпели шестое поражения кряду.



Автором победной шайбы стал нападающий нижегородского клуба Джордан Шрёдер. Форвард отметил гол оригинальным образом — отжиманием на льду.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.



В первом периоде шайб заброшено не было, и счёт в матче был открыт только на 32-й минуте. Нападающий «Сибири» Никита Михайлов переиграл Андерса Линдбека, воспользовавшись точными передачами Александра Торченюка и Евгения Чесалина. Нижегородцы переломили ход встречи, сумев отыграться усилиями Чарльза Дженовея. Автором победной шайбы стал Шрёдер. Шайбы легионеров гостей разделили 188 секунд. Итог встречи подвели шайбы Куинтона Хаудена и Михаила Варнакова, поразившего пустые ворота.