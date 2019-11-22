Умарк превзошёл результат Радулова по очкам за «Салават» в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимает в Уфе «Амур». После двух периодов счёт в матче — 2:2.
Нападающий хозяев Линус Умарк отметился результативной передачей в комбинации, которая привела к голу Александра Бурмистрова. Шведский форвард набрал 300-е очко в КХЛ и установил клубный рекорд. Скандинавский нападающий опередил на один балл Александра Радулова.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Майоров;
Семёнов — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Солодухин — Хохряков — Картаев, Амиров.
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Йордан — Витасек, Голубев— Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Камалов — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Корягин — Игнатович, Лазарев — Рассказов — Руденков;
Александров, Капитуров — Кацуба — Язьков.
- 22 ноября 2019
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