Умарк превзошёл результат Радулова по очкам за «Салават» в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимает в Уфе «Амур». После двух периодов счёт в матче — 2:2.



Нападающий хозяев Линус Умарк отметился результативной передачей в комбинации, которая привела к голу Александра Бурмистрова. Шведский форвард набрал 300-е очко в КХЛ и установил клубный рекорд. Скандинавский нападающий опередил на один балл Александра Радулова.



Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Майоров;

Семёнов — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Солодухин — Хохряков — Картаев, Амиров.



«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Йордан — Витасек, Голубев— Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Камалов — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Корягин — Игнатович, Лазарев — Рассказов — Руденков;

Александров, Капитуров — Кацуба — Язьков.