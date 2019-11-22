Немировски: молодец наш видеооператор — заметил, что «Сибирь» забила из офсайда

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал выездную победу в матче с новосибирской «Сибирью» (4:1). Хозяева потерпели шестое поражения кряду.



«Два первых периода «Сибирь» хорошо двигалась, было очень хорошее давление со стороны соперника. У нас здорово сыграл голкипер. Перед третьим периодом я сказал ребятам, что нужно собраться и сыграть так, как мы умеем. Сразу же «Сибирь» забила второй гол, но молодец наш видеооператор. Он сразу сообщил, что был офсайд, и этот момент полностью поменял игру. Ребята вышли и забили гол, сравняли», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

В составе гостей точными бросками отметились Чарльз Дженовей, Джордан Шрёдер, Куинтон Хауден и Михаил Варнаков.